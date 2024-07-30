ЗСУ відбили масштабний наступ на Курахівському напрямку: РФ кинула в атаку понад півсотні танків та БМП

Масштабний наступ росіян на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Армія РФ кинула в атаку 57 одиниць бронетехніки для прориву оборони 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ на Курахівському напрямі. Про це повідомили у 79-й ОДШБр.

Окупанти за один день задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та один багі.

Попри велику кількість техніки, українські десантники відбили наступ. У ході бою воїни ЗСУ уразили 12 БМП, вісім танків, дев'ять мотоциклів та багі. Ліквідовані 36 загарбників, ще 32 – поранені.

У відбитті цього масштабного штурму брали участь артилеристи, оператори ударних дронів, протитанкісти, сапери та піхота 79-ї ОДШБр.

Нагадаємо, що раніше бійці 79-ї бригади також не дали армії РФ прорвати оборону на цьому напрямку, внаслідок чого було знищено колону бронетехніки та піхоту росіян.