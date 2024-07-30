Громадянин Данії подав до суду на Міноборони РФ через відправку на війну в Україні

Через відправку на війну в Україну громадянин Данії подав до суду на Міноборони Росії. Фото: Baza

Данець судиться з Міноборони РФ через підписаний контракт: чоловік виїхав з Данії до Росії, а коли у нього закінчився термін перебування в РФ, підписав контракт і вирушив на війну в Україні. Тепер він дуже хоче додому. Про це пише видання Baza.

Зазначається, що 33-річний Мадс (ім'я змінено на прохання героя) приїхав до Росії влітку 2023-го. Як данець розповідав знайомим, він поїхав із Європи, щоб урятуватися від їхніх «цінностей». До жовтня у Мадса закінчувався термін перебування у Росії. Він звернувся до поліції, щоб продовжити його, але правоохоронці сильно тягли з відповіддю, а дедлайн невблаганно наближався.

«Тоді хтось порадив Мадсові підписати контракт із Міноборони: мовляв, так ти точно залишишся в Росії. Хлопець був не проти — як він каже, він і сам хотів стати військовим, але на війну не збирався», — пише Baza.

За словами данця, він прийшов у центр «Патріот», де підписав контракт незнайомою російською мовою і несподівано для себе вирушив у зону військових дій.

За даними «Бази», Мадс перебуває у підрозділі, який займається безпілотниками та дронами. Служить у «ЛНР».

Як розповідає адвокат данця Роман Петров, служити Мадсу не дуже подобається — особливо через сусідів із Південної Азії, з якими його поселили у бліндаж. Вони часто плюють на підлогу, а Мадс — хлопець охайний. За словами данця, кілька разів його змушували пити горілку, що йому теж не сподобалося.

У січні 2024 року хлопцю зателефонували з поліції та повідомили, що йому дозволили продовжити термін перебування у Росії. Але було вже пізно: данець сидів у бліндажі з азіатами, що плюються. За словами європейця, кілька разів його допитували, цікавлячись навіщо він пішов на війну. Мадс намагався пояснити, що не збирався до зони бойових дій, але данця ніхто не зрозумів.

Навесні цього року Мадс подав позов до Міноборони: він попросив визнати контракт недійсним, бо текст був російською мовою, яку Мадс не знає. Відповідно, данець не розумів, на що він підписується. У гарнізонному військовому суді хлопець програв, в апеляції йому також відмовлено.

За словами адвоката, Мадс – єдиний данець у ЗС РФ. Тепер він дуже сподівається, що його історію помітять у посольстві Данії, допоможуть виграти суд із Міноборони та повернуть додому.

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