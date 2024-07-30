Україна після посилення мобілізації призиває в армію до 30 тисяч людей на місяць – NYT

Форма та шеврон ЗСУ. Фото: Getty Images

Українська кампанія з поповнення виснажених війною військ набирає обертів і має допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями. Про це пише видання The New York Times із посиланням на слова українських чиновників, солдатів та військових аналітиків.

Мобілізаційний поштовх наразі не зміцнив українські сили на полі бою. Багато призовників ще завершують процес навчання та не потрапили на фронт. А деякі новобранці, що прибули, фізично не придатні до бойових дій, зазначили бійці українських підрозділів.

Проте кілька бригад, розгорнутих на полі бою, повідомили про збільшення кількості призовників, отриманих за останні тижні. Військовослужбовці ЗСУ сказали, що сподіваються на те, що приплив солдатів допоможе Україні стабілізувати лінію фронту цього літа.

«Українська влада відмовилася повідомити дані про призов, мотивуючи це конфіденційністю інформації. Троє військових експертів, які знають цифри, заявили, що з травня, коли набрав чинності новий закон про мобілізацію, Київ призиває до 30 тисяч людей на місяць. Це два-три рази більше, ніж за останні зимові місяці й приблизно стільки ж, скільки російська армія набирає щомісяця. Цю цифру не вдалося підтвердити незалежно», – наголосили у виданні.

Нагадаємо, що Росія у травні та червні втратила рекордну кількість військових в Україні.