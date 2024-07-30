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Головне за день: Бої під Часів Яром та Нью-Йорком. РФ відправить солдатів з України до Малі?

30 липня 2024, 23:20

Головне за день: Бої під Часів Яром та Нью-Йорком. РФ відправить солдатів з України до Малі?

Політика

 Влада Угорщини дозволила росіянам і білорусам в'їжджати в ЄС без перевірок безпеки. Громадян Росії та Білорусі включили у програму посвідки на проживання «національна карта». Цей ВНЖ дозволяє влаштуватися на роботу в будь-яких галузях та перевезти із собою до Угорщини родину. Рішення було ухвалене урядом Угорщини ще 8 липня — за кілька днів після візиту проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із «миротворчою місією» до Москви.

Суспільство

 За наведенням ФСБ РФ спецназ Росгвардії затримав у Запорізькій та Херсонській областях 25 підозрюваних «в роботі на ЗСУ». Чотирьох затриманих звинувачують у зборі даних про дії російської армії та силовиків на окупованих територіях. Вісім чоловік – у «держзраді». Ще кількох місцевих жителів затримано за «публічні заклики до терористичної діяльності» в інтернеті.

Суд РФ засудив українку на 7 років колонії у справі про теракт під час «референдуму» 2022 року. 53-річну Ірину Куліш затримали на захопленій РФ частині Запорізької області 23 вересня 2022 року — першого дня «референдуму» про входження до складу Росії окупованих регіонів України.

У тимчасово окупованому Луганську загарбники затримали місцевого жителя, його інкримінують надання фінансової підтримки батальйону «Азов».

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися поблизу Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, села Костянтинівка, у Північному та Залізному на Донеччині.

Офіцер ЗСУ із позивним «Алекс» повідомив у телеграм-каналі «Офіцер+», що російські війська увійшли до міста Торецька Донецької області та розпочали бої в межах самого міста. Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував цю інформацію.

Війська Росії обстріляли Торецьк та Миколаївку на Донеччині: одна людина загинула, ще одна поранена. У Покровську поранення зазнала жінка 1946 року народження, пошкоджено 30 приватних будинків, 5 зруйновано. На Херсонщині за добу росармія атакувала 15 населених пунктів, постраждали вісім людей. Були влучання в об'єкти критичної та припортової інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки.

Через атаку БПЛА в окупованій Горлівці Донецької області загинув 25-річний вагоновожатий, ще двоє людей отримали поранення.

Вночі 30 липня Сили оборони України успішно вразили нафтобазу «Логістичний центр №43» у селищі Вози Курської області РФ. Більш детальна інформація про наслідки ураження нафтобази поки що уточнюється.

Окупована Керч та передмістя знеструмлені після серії пожеж одразу на чотирьох підстанціях. Також у місті та східній частині Кримського півострова немає водопостачання.

У Єкатеринбурзі (РФ) сталася масштабна пожежа на оборонному заводі, внаслідок чого обвалився покрівля одного з цехів.

При вибуху на військовому аеродромі «Оленья» в Мурманській області РФ було пошкоджено відразу два далекі бомбардувальники Ту-22М3.

Російське командування може вивести частину «вагнерівців» з Харківської області після того, як повсталі туареги в Малі завдали їм серйозної поразки, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Там зазначили, що після таких втрат Кремлю потрібна масштабна заміна бойовиків в Африці. Адже саме «вагнерівці» допомагають Путіну просувати проросійську повістку не лише в Малі, а й в інших країнах африканського континенту. Тим часом у Головному управлінні розвідки України підтвердили причетність до загибелі найманців ПВК «Вагнер» у Малі. Про це далі:



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