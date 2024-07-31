В Офісі президента заявили про готовність до переговорів із Росією та назвали умови

Україна готова до мирних переговорів із РФ, але лише на умовах міжнародного права. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю NV.

«Україна не є країною агресором, Україна не розпочинала цієї війни. І, безумовно, для того, щоби правильно себе позиціонувати, Україна говорить про те, що ми готові до переговорного процесу. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт "війна йде, але ми готові до переговорів, а Україна не готова до переговорів" Ні, Україна готова до переговорів — це головний пункт», — сказав Подоляк.

Він наголосив, що важливо — на яких підставах відбуватимуться переговори. За словами радника керівника ОП, вести переговори потрібно на умовах, що спираються на міжнародне право як концепцію. І головне у цій концепції — це територіальна цілісність та суб'єктність, суверенітет держави.

Подоляк зазначив, що РФ пропонує заморозити конфлікт, щоби зібратися з силами, і знову напасти на Україну.

«І Україна каже, що потрібно, щоб об'єктивніше і об'ємніше працювали наступні інструменти примусу Російської Федерації. Це постачання зброї в Україну. Її має бути набагато більше, зокрема треба скасувати будь-які обмеження — неформальні, формальні на завдання ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться на будь-якій відстані вглиб РФ», — каже радник Єрмака.

Інші чинники, які можуть змусити РФ до переговорів, на думку Подоляка: економічні санкції, дипломатична ізоляція.

«РФ не може головувати, наприклад, у Раді безпеки ООН, не може використовувати ті чи інші майданчики», — зазначив він.

Нагадаємо, 24 липня у китайському місті Гуанчжоу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з главою МЗС Китаю Ван І. Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні стійкого та справедливого миру.