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У РФ українця засудили до 8 років за підбурювання окупантів до здачі в полон ЗСУ

01 серпня 2024, 16:51

У РФ українця засудили до 8 років за підбурювання окупантів до здачі в полон ЗСУ

Українець Петро Опальник під час оголошення вироку в російському суді. Фото: Перший відділ/Telegram Українець Петро Опальник під час оголошення вироку в російському суді. Фото: Перший відділ/Telegram

У Росії почали судити військовослужбовців РФ за добровільну здачу у полон Силам оборони. Суд уже розглянув чотири такі справи, в одній із них фігурує уродженець України, 45-річний будівельник Петро Опальник. Його історію розповіло російське видання «Медіазона».

Справа українця стала першою кримінальною справою, яка надійшла до суду РФ за статтею 352.1 КК (Добровільна здача в полон).

Зазначається, що чоловік народився у Вінницькій області України, у 2011 році переїхав до міста Пестово Новгородської області, де працював на будівництві. Влітку 2022 року Опальник отримав громадянство РФ, а в січні 2023-го його затримали та заарештували.

Опальника звинуватили у конфіденційній співпраці з іноземною державою (стаття 275.1 КК РФ). Ще одна стаття — замах на організацію добровільної здачі в полон.

За версією слідства, українець намагався переконати російських солдатів здаватися в полон ЗСУ, але «при цьому злочин не був доведений до кінця за обставинами, які не залежать від нього».

«Здав» українця його пасинок — син колишньої дружини, якого мобілізували до ЗС РФ.

Як пише видання з посиланням на свої джерела, провину українець «категорично не визнає».

Зрештою, суд визнав Петра Опальника винним і засудив його до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у батальйоні «Азов», помер у СІЗО у російському Ростові-на-Дону.

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