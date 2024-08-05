Російські війська наближаються до основних зміцнень ЗСУ на Покровському напрямку

Війська РФ наближаються до основних зміцнень ЗСУ у районі Покровська Донецької області. Вже є прорив у районі Іванівки.



Це виходить із приблизних даних онлайн-карти, яку склали OSINT-дослідники Black Bird Group.



Згідно з картою, основні фортифікаційні споруди Сил оборони України знаходяться в районах населених пунктів Миколаївка, Новогродівка, Іванівка, Гродівка тощо.



При цьому днями, за даними аналітиків, російським силам удалося прорвати укріплення в районі Іванівки.



Російська армія на Донеччині зосередила зусилля у боях недалеко від Нью-Йорка та Торецька у напрямку міста. Раніше повідомлялося, що агресор просунувся в населених пунктах Північне, Залізне, Бажане, Сергіївка, Іванівка, у Лисичного та Бажаного. Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 біля Іванівки.