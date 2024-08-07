У Курській області загинув російський воєнкор-пропагандист Євген Піддубний: його ліквідували дроном

Загинув російський воєнкор-пропагандист ВДТРК Євген Поддубний. Про це повідомив прокремлівський пропагандист Борис Рожин.
За його словами, FPV-дрон влучив у машину Піддубного.
Як повідомив Z-блогер Юрій Котьонок, Піддубного ліквідували дроном у Курській області.
За даними прокремлівського Телеграм-каналу Baza, Піддубний сьогодні працював у Курській області та повідомляв подробиці про бої, що ведуться у Суджанському районі та околицях.
Колаборант Олег Царьов заявив, що на ВДТРК підтвердили загибель Піддубного. Також його загибель із посиланням на джерело підтвердив прокремлівський телеканал «НТВ».
Нагадаємо, що вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію у Курській області РФ.
Пізніше стало відомо, що в район бойових дій Росія відправила резерви, а окупанти мають втрати в техніці та авіації.
7 серпня Z-канали заявили, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» та увійшли у два районні центри.
У Курській області бійці ЗСУ вже взяли в полон десятки російських військовослужбовців.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях