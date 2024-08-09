Четверо мешканців Донеччини загинули від обстрілів РФ

4 мешканці Донецької області загинули від обстрілів РФ. Фото: Філашкін / telegram

За 8 серпня російські військові вбили чотирьох мешканців Донецької області: двох у Селидовому та двох у Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ще 12 людей в області за добу дістали поранення. 11 цивільних було поранено у Седиловому та ще один житель зазнав поранення у Нью-Йорку.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становила 2128 людей убитими та 5588 – пораненими.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про обстріл Селидового, в якому двоє людей загинули та 11 було поранено.