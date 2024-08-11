Чорний дим на ЗАЕС: росіяни підпалили шини, заявив глава Нікопольської РВА

Чорний дим на Запорізькій АЕС. Фото: Євген Євтушенко / Telegram

Росіяни підпалили у градирні окупованої Запорізької АЕС автомобільні шини. Про це заявив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко із посиланням на «неофіційну інформацію, отриману від джерел із протилежного берега».



«Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації», — наголосив Євтушенко.