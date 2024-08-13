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Одна людина загинула і 28 постраждали внаслідок атаки на автобус в окупованому Лисичанську

13 серпня 2024, 14:58

Одна людина загинула і 28 постраждали внаслідок атаки на автобус в окупованому Лисичанську

Внаслідок атаки на автобус в окупованому Лисичанську є загиблі та поранені Внаслідок атаки на автобус в окупованому Лисичанську є загиблі та поранені

В окупованому Лисичанську Луганської області внаслідок атаки на автобус одна людина загинула, 28 постраждали. Про це повідомив голова підконтрольного РФ угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.

За його словами, 12 людей перебувають у тяжкому стані, ще шестеро — у вкрай тяжкому.

Нагадаємо, у понеділок, 12 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку одна людина отримала поранення через атаку БПЛА. Інцидент стався у Кіровському районі міста.

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