Одна людина загинула і 28 постраждали внаслідок атаки на автобус в окупованому Лисичанську

Внаслідок атаки на автобус в окупованому Лисичанську є загиблі та поранені

В окупованому Лисичанську Луганської області внаслідок атаки на автобус одна людина загинула, 28 постраждали. Про це повідомив голова підконтрольного РФ угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.

За його словами, 12 людей перебувають у тяжкому стані, ще шестеро — у вкрай тяжкому.

Нагадаємо, у понеділок, 12 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку одна людина отримала поранення через атаку БПЛА. Інцидент стався у Кіровському районі міста.