Росіяни забирають гумодопомогу в українців в окупації та віддають мешканцям Курської області

Російські окупанти масово відбирають гуманітарну допомогу в українців, котрі залишаються на захоплених територіях. При цьому росіяни перенаправляють гумдопомогу до Курської області. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Не секрет, що для Кремля українці не є пріоритетом й гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у кремлі чудово розуміють що ТОТ — не Росія», — йдеться у повідомленні.



Саме тому всі гуманітарні вантажі були перенаправлені до Курської області. Подається це як ініціатива населення тимчасово окупованих територій, а місцевим поки що відмовлено у видачі.



«Натомість їх годують обіцянками», — резюмували у ЦНС.



Раніше ми писали, що Збройні сили України контролюють близько 1000 квадратних кілометрів території РФ та продовжують наступальну операцію у Курській області.



Крім того, батальйон Нахтігаль 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП Суджа в Курській області РФ.



За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України — 80-а десантно-штурмова бригада.



Високопосадовець на умовах анонімності розповів, яка головна мета «Курської операції».