У Нижньогородській області РФ прогриміли вибухи в районі авіабази

Військовий аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Росії. Фото з відкритих джерел

У Нижньогородській області Росії заявили про повітряні атаки із застосуванням безпілотників та про роботу ППО в регіоні. Внаслідок цього пролунали вибухи в районі авіабази «Саваслейка», де можуть базуватися носії ракет «Кинжал» літаки МіГ-31К. Про це повідомили губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін та російські медіа.

У мережі були опубліковані відео про дронову атаку та роботу протиповітряної оборони. Зазначається, що БПЛА було помічено вранці між населеними пунктами Велетма та Саваслейка, де розташована військова авіабаза.

Також у телеграм-каналі «Типові Кулібаки» писали, що місцеві жителі розповідали про 10 прильотів у районі авіабази.

Стверджується, що проїзд у село та Кулебаки після цього було перекрито.

За словами місцевого губернатора, у Кулебакському муніципальному окрузі сьогодні вранці працюють засоби ППО та РЕБ через атаку безпілотників.

«На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби. Вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків», — написав російський чиновник у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що попередньо постраждалих немає.



Оновлено. Проєкт NASA FIRMS за допомогою супутників зафіксував пожежу на території російської авіабази «Саваслейка» о 3:30 ранку, помітили «Новини Донбасу».



За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів.