Армія РФ вбила одну людину, поранила ще чотирьох на Донеччині

Російська армія минулої доби, 20 серпня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 20 серпня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Костянтинівці», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2170 людей, отримали поранення — 5686. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 20 серпня близько 13:30 окупаційні війська Росії обстріляли селище Гродівка Покровського району.