Один із винищувачів F-16 розбився в Україні — WSJ

У понеділок, 26 серпня, один із перших переданих Україні винищувачів американського виробництва F-16 зазнав аварії. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського чиновника.



За попередніми даними, літак не було збито, хоча інцидент стався під час масованого ракетного обстрілу російськими військами. Скоріш за все, зазначив співрозмовник видання, причиною катастрофи стала помилка пілота.



The Wall Street Journal зазначає, що Повітряні сили України не підтвердили аварію та статус пілота. Пентагон переадресував питання до українських ПС для коментарів.



WSJ зазначає, що нещодавно Україна отримала шість винищувачів F-16.



Напередодні президент Володимир Зеленський на пресконференція повідомив, що 26 серпня F-16 збили «деякі ракети» під час російської атаки. Про втрати він не повідомляв.



Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що 26 серпня під час бойового завдання загинув луцький льотчик Олексій Месь. Відомо, що Месь мав позивний «Мунфіш». Раніше повідомлялося, що льотчик з таким позивним проходив навчання на F-16 у США.



Пізніше Поліщук відредагував свій пост у Facebook, видаливши інформацію про загибель Меся. Проте, інформація про це збереглася в історії змін.