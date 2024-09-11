У Бєлгородській області РФ з рейок зійшов поїзд

Потяг зійшов із рейок у Бєлгородській області Росії після «незаконного втручання у роботу транспорту». Про це вранці 11 вересня повідомив губернатор області Олексій Гладков.

За його словами, це сталося у Новооскольському міському окрузі. З рейок зійшов локомотив і кілька порожніх вагонів вантажного потягу. Постраждалих немає.

«Переїздні через цю ділянку пасажирські поїзди направлені в об'їзд. Інформація про наслідки уточнюється. Оперативні служби працюють на місці», — написав Гладков у соцмережі.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня безпілотники масовано атакували Підмосков'я та ще кілька областей Російської Федерації.