Миколаївка потрапила під обстріл: війська РФ завдали удару по ТЕС, північ Донеччини — без світла

Російські військові в неділю, 15 вересня, вдарили по Слов'янській теплоелектростанції, що у Миколаївці Донецької області. У низці міст регіону відсутнє електропостачання. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Як зазначається, пролунало кілька вибухів, після обстрілу над містом зчинився густий дим. Також внаслідок російського обстрілу пошкоджено відділення «Укрпошти». Попередньо, є постраждалі.
Крім того, у Слов'янську, Дружківці та Краматорську немає світла.
Раніше ми писали, що російські окупанти за 14 вересня обстріляли Донецьку область. Внаслідок ударів одна людина загинула, крім того, троє людей отримали поранення.
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