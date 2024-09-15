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Миколаївка потрапила під обстріл: війська РФ завдали удару по ТЕС, пошкоджено «Укрпошту»

15 вересня 2024, 12:51

Миколаївка потрапила під обстріл: війська РФ завдали удару по ТЕС, пошкоджено «Укрпошту»

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаївки Фото: ТГ-канали Росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаївки Фото: ТГ-канали

Російські військові в неділю, 15 вересня, вдарили по Слов'янській теплоелектростанції, що у Миколаївці Донецької області. У низці міст регіону відсутнє електропостачання. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Як зазначається, пролунало кілька вибухів, після обстрілу над містом зчинився густий дим. Також внаслідок російського обстрілу пошкоджено відділення «Укрпошти». Попередньо, є постраждалі.

Крім того, у Слов'янську, Дружківці та Краматорську немає світла.

Раніше ми писали, що російські окупанти за 14 вересня обстріляли Донецьку область. Внаслідок ударів одна людина загинула, крім того, троє людей отримали поранення.

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