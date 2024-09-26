У Маріуполі 5 дітей постраждали від вибуху снаряда, у Донецьку — поранено 6 пожежників

На окупованій території Донецької області у четвер, 26 вересня, 11 людей поранено за різних обставин, пов'язаних із війною. Про це заявили в угрупуванні «ДНР». В окупаційній адміністрації стверджують, що постраждали п'ятеро дітей та шестеро співробітників пожежної служби.



В окупованому Маріуполі під час необережного поводження зі знайденим вибухонебезпечним предметом поранення отримали п'ятьох дітей: три дівчинки 10 і 13 років і два хлопчики 10 і 14 років.



Три дитини перебувають у тяжкому стані, дві — у стані середнього ступеня тяжкості.



У Петровському районі окупованого Донецька під час ліквідації пожежі після обстрілу шістьох рятувальників поранено — вони заявили, що був повторний удар.



Пошкоджено три будинки у Петровському районі Донецька та Микитівському районі Горлівки, а також дві лінії електропередач у Кіровському районі Донецька та газопровід у Микитівському районі Горлівки.

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