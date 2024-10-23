Російські війська окупували Новосадове у Донецькій області

Село Новосадове на кордоні Донецької та Луганської областей захоплене російськими військами. Карта DeepState

Російські окупаційні війська захопили село Новосадове Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



«Ворог окупував Новосадове», — йдеться у повідомленні.



Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Новосадове зараз перебуває у червоній зоні — це означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.



Крім того, за даними експертів DeepState, на Покровському напрямку армія РФ просунулася біля Селидового. На Курахівському напрямку — біля Новодмитрівки та Зоряного.



На Времівському напрямку росіяни посунулися біля Богоявленки.



Також російські військові просунулися в Кругляківці Харківської області.

Інформацію про окупацію Новосадового в Генштабі наразі не коментували.

Новосадове — це село в Лиманській міській територіальній громаді, розташоване на кордоні Донецької та Луганської областей. Воно було окуповане на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а 24 жовтня 2022 року його звільнили Збройні сили України.

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня 46-та аеромобільна бригада ЗСУ відбила атаку російських військ поблизу села Максимільянівка та міста Курахове Донецької області.