Російські війська окупували Новосадове у Донецькій області

Російські окупаційні війська захопили село Новосадове Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
«Ворог окупував Новосадове», — йдеться у повідомленні.
Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Новосадове зараз перебуває у червоній зоні — це означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.
Крім того, за даними експертів DeepState, на Покровському напрямку армія РФ просунулася біля Селидового. На Курахівському напрямку — біля Новодмитрівки та Зоряного.
На Времівському напрямку росіяни посунулися біля Богоявленки.
Також російські військові просунулися в Кругляківці Харківської області.
Інформацію про окупацію Новосадового в Генштабі наразі не коментували.
Новосадове — це село в Лиманській міській територіальній громаді, розташоване на кордоні Донецької та Луганської областей. Воно було окуповане на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а 24 жовтня 2022 року його звільнили Збройні сили України.
Раніше повідомлялося, що 21 жовтня 46-та аеромобільна бригада ЗСУ відбила атаку російських військ поблизу села Максимільянівка та міста Курахове Донецької області.
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