Росія обстріляла Дніпро: 4 людей загинуло, 20 — поранено

Оновлено об 11.40. Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок нічної ракетної атаки зросла до 4 осіб, повідомляє міністерство внутрішніх справ.



«Загалом у Дніпрі загинули 4 людини, ще 20 поранено», — йдеться в повідомленні МВС.



Як уточнив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, четверте тіло жертви було виявлено під час розбору завалів зруйнованого будинку.



«Під завалами розбитого будинку в Дніпрі виявили тіло. Це четверта жертва нічної атаки», — повідомив він.



За даними МВС, що внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинули дружина і дочка поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів у ніч на суботу по Дніпру в місті частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та одну з медустанов. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, у Дніпрі загинули троє людей, серед них — дитина. 19 людей постраждали, з них четверо — діти. Вісім — госпіталізовані.

Глава ОВА розповів, що житлову двоповерхівку внаслідок нічної ракетної атаки знищено. Пошкоджено 13 багатоквартирних та 2 приватні будинки, 30 авто. Також пошкоджено корпуси лікарні.

Своєю чергою Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що з-під завалу двоповерхового житлового будинку рятувальники витягли 3 загиблих. Ще одну жінку вдалося врятувати. Її дістали зі зруйнованого будинку та передали медикам.

Загалом раніше поранення отримали 18 осіб, серед них 4 дитини, повідомили в ДСНС.