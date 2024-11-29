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Журналісти встановили місце, де російські військові влаштували фільтраційний табір для полонених — в Білорусі

29 листопада 2024, 06:31

Журналісти встановили місце, де російські військові влаштували фільтраційний табір для полонених — в Білорусі

Журналісти встановили місце, де російські військові влаштували фільтраційний табір для полонених — в Білорусі

Журналісти визначили точну локацію фільтраційного табору в Білорусі, де військові РФ катували вивезених полонених українців — він знаходився на території держпідприємства. Про це пише проєкт «Схемы» спільно з білоруськими розслідувальними центрами.

Навесні 2022 року російські військові влаштували на території міста Наровля фільтраційний табір, який став місцем незаконного утримання та тортур над українськими військовополоненими та цивільними, зокрема дітьми. Деякі правозахисники називають цей табір одним із найжорстокіших щодо полонених.

Затриманих допитували та били, а кадри за їх участю використовували у пропагандистських відео.

З'ясувалося, що цей фільтраційний пункт розміщувався на території однієї з будівель, що належала білоруському державному підприємству. У будівлі на вулиці Комсомольської міста Наровля. Він розташований на березі річки Прип'ять у Білорусі, за 70 кілометрів від Чорнобильської АЕС.

Свідоцтва про фільтраційний табір у Наровлі збирають журналісти, громадські організації, юристи яких представляють потерпілих українців у судах.

Судячи із супутникового зображення, російські військові були тут як мінімум до початку травня 2022 року. Коли Збройні сили України деокупували Київську область, можливо маршрути транспортування полонених змінилися.

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