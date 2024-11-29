У Києві російський дрон пошкодив дитячу поліклініку, постраждав охоронець

Наслідки падіння безпілотника у Дніпровському районі Києва. Фото: ДСНС

У ніч проти п'ятниці, 29 листопада, уламки російського безпілотника пошкодили стіну та вікна дитячої поліклініки у Києві. Медики госпіталізували контуженого охоронця. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Зазначається, що поліклініка знаходиться у Дніпровському районі столиці.

«Займання на фасаді будівлі поліклініки у Дніпровському районі загасили. Також пошкоджено стіну будівлі, вибито вікна, зламано дерева у дворі. Постраждав охоронець закладу. Його госпіталізували», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС опублікували фото наслідків. Там зазначили, що на момент прибуття рятувальників займання не спостерігалося. Бригада швидкої госпіталізувала охоронця медустанови з попереднім діагнозом «контузія».

Також Кличко повідомив, що уламки БПЛА впали і на територію одного з об'єктів інфраструктури у Святошинському районі столиці. Про наслідки не повідомляється.

Нагадаємо, вранці 28 листопада не менше семи російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети по Україні. Також флот РФ запустив ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря. В результаті серія вибухів пролунала у різних областях України.