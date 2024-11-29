РФ атакувала Одеську область дронами: поранено 7 осіб

В Одеській області постраждали 7 людей через атаки РФ. Фото: Нацполіція

Вночі 29 листопада російські війська кілька разів атакували Одеську область безпілотниками, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.



У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін та автомобіль.

Пошкоджений РФ газопровід на Одещині. Фото: Нацполіція

«Наразі відомо, що поранення отримали семеро людей. Точна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місцях подій працюють всі профільні служби. Поліцейські опитують громадян, фіксують наслідки ворожих атак, збирають докази чергового злочину Росії», - йдеться у повідомленні поліцейських.



Правоохоронці закликали громадян реагувати на сигнал «Повітряна тривога», відразу прямувати в укриття та перебувати там до сигналу «Відбій».

На Одещині постраждали 7 людей через атаки РФ. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Росія провела масовану атаку дронами на Одеський район, де загинула одна людина, ще дев'ять отримали поранення.