Буданов відреагував на чутки про своє звільнення

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов

Керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про своє звільнення. Він підтвердив, що регулярно повідомляє президентові про ситуацію в країні. Про це повідомляє ВВС.

Буданов спростував інформацію про відставку, назвавши її черговою спробою дестабілізації ситуації в Україні. Він запевнив, що його відносини із президентом Володимиром Зеленським є нормальними.

Чутки про можливу зміну керівника ГУР знову з'явилися в українських ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента, які нібито повідомили про активізацію процесу звільнення Буданова у грудні.

За словами джерела, це кадрове рішення підтримують голова Офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. ЗМІ припустили, що Буданова можуть звільнити через публічні заяви, які, за їхньою версією, могли зашкодити Україні.

Він, у свою чергу, назвав ці чутки «вкиданнями», які поширюються з метою дестабілізувати країну та урядову команду.

Буданов зазначив, що його відносини із Зеленським є стандартними та робочими.