Шольц розповів Зеленському деталі розмови з главою Кремля

Шольц розповів Зеленському про деталі свого дзвінка Путіну. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, йшлося про деталі дзвінка німецького лідера до глави Кремля Володимира Путіна. Про це глава держави написав у своєму телеграмі.



«Канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну. Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі», — зазначив він.



Крім того, Зеленський подякував Шольцю за лідерство у допомозі Україні системами ППО, які вже врятували тисячі життів.



«Вдячний канцлеру за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема нашу оборону проти російської агресії та нашу стійкість. Обговорили, які наші двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну. Важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру», — підсумував він.



Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Шольц та Путін протягом години розмовляли телефоном сьогодні вдень, повідомило Reuters джерело в уряді Німеччини. Востаннє вони спілкувалися телефоном у грудні 2022-го. Зазначається, що Шольц засудив війну РФ проти України, а також закликав Путіна припинити її та вивести війська. Крім того, канцлер закликав Росію бути готовою до переговорів із Україною. Напередодні цієї розмови Шольц зателефонував президенту Володимиру Зеленському.



Зеленський прокоментував цей дзвінок. За його словами, такі контакти є метою Путіна. Президент наголосив, що «Мінська-3» не буде — Україні потрібний реальний світ.