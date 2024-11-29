Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Шольц розповів Зеленському деталі розмови з главою Кремля

29 листопада 2024, 14:59

Шольц розповів Зеленському деталі розмови з главою Кремля

Шольц розповів Зеленському про деталі свого дзвінка Путіну. Фото: Володимир Зеленський Шольц розповів Зеленському про деталі свого дзвінка Путіну. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, йшлося про деталі дзвінка німецького лідера до глави Кремля Володимира Путіна. Про це глава держави написав у своєму телеграмі.

«Канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну. Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі», — зазначив він.

Крім того, Зеленський подякував Шольцю за лідерство у допомозі Україні системами ППО, які вже врятували тисячі життів.

«Вдячний канцлеру за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема нашу оборону проти російської агресії та нашу стійкість. Обговорили, які наші двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну. Важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру», — підсумував він.

 Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Шольц та Путін протягом години розмовляли телефоном сьогодні вдень, повідомило Reuters джерело в уряді Німеччини. Востаннє вони спілкувалися телефоном у грудні 2022-го. Зазначається, що Шольц засудив війну РФ проти України, а також закликав Путіна припинити її та вивести війська. Крім того, канцлер закликав Росію бути готовою до переговорів із Україною. Напередодні цієї розмови Шольц зателефонував президенту Володимиру Зеленському.

Зеленський прокоментував цей дзвінок. За його словами, такі контакти є метою Путіна. Президент наголосив, що «Мінська-3» не буде — Україні потрібний реальний світ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Володимир Зеленський Олаф Шольц
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:48
Петро Андрющенко залишає посаду радника міського голови Маріуполя
13:45
Окупована Горлівка частково знеструмлена: адреса
13:25
У Білорусі знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців
12:30
«АТЕШ» зафіксував запуск балістичної ракети з Криму
12:15
В окупованому Криму чути вибухи: видно стовп диму
10:28
Силовики РФ посилили репресії проти населення окупованої Луганщини: в ОВА розповіли, у чому звинувачують жителів
23:25
Головне за день: Путін загрожує повторним ударом «Орєшніком». Військові РФ стратили полонених
23:15
У Луганську необґрунтовано подорожчали продукти
16:34
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждала
16:13
В Донецьку «влада ДНР» планує відбирати квартири у тих, хто не сплачує за комуналку
15:56
Українські військові розбили російський комплекс «Підліт» в Криму
23:00
Головне за день: Атака безпілотників на Крим. Ситуація у Часовому Яру
17:54
У Донецьку дитина під наглядом дорослих викинула з вікна сувенірну гранату — мамі виписали протокол
15:58
Пушилін затвердив «рішення» про знищення легендарних донецьких териконів – «ЖС»
14:50
Через війну збитки у парку Святогірська Донецької області становлять близко 16 млрд гривень
08:12
Армія РФ захопила два села на Донеччині — DeepState
07:15
Бердянськ та окуповані міста Запоріжжя залишилися без світла
23:00
Головне за день: Таємна поставка Storm Shadow. Загострення у Великій Новосілці
20:12
На виїзді з Сіверськодонецька росіяни посилили перевірки авто: в ОВА розповіли, що відомо
14:25
В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено
усі новини
15:47
У Силах оборони з'явиться швидкісний броньований екскаватор-навантажувач: деталі
15:45
Імовірно, у порту Туапсе уражений великий десантний корабель ВМФ РФ
15:41
Шмигаль відповів, чи має уряд прогноз, коли в Україні стабілізується ситуація зі світлом
15:04
У британській розвідці розповіли, що відомо про ракету Путіна «Орєшнік»
14:59
Шольц розповів Зеленському деталі розмови з главою Кремля
14:48
Петро Андрющенко залишає посаду радника міського голови Маріуполя
13:54
Буданов відреагував на чутки про своє звільнення
13:50
В Україну повернули тіла 502 загиблих захисників
13:45
Окупована Горлівка частково знеструмлена: адреса
13:45
Озброєння, техніка, боєприпаси та резерви: ЗСУ посилять на Покровському та Курахівському напрямках
13:42
Росіяни вдарили дронами по Покровську: є руйнування
13:25
У Білорусі знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців
12:42
Російські журналісти підтвердили ліквідацію понад 80 тисяч окупантів в Україні
12:30
«АТЕШ» зафіксував запуск балістичної ракети з Криму
12:15
В окупованому Криму чути вибухи: видно стовп диму
12:05
Атака РФ: Херсон і частина Миколаївської області залишилися без світла
11:51
РФ за добу атакувала три райони Донеччини: постраждали місцеві жителі
11:46
У Костянтинівці загорілася п'ятиповерхівка: є загиблий
11:23
Україна отримала від Південної Кореї першу бюджетну допомогу: куди підуть гроші
11:15
Вибухи в Криворізькому районі: РФ застосувала ракети «Іскандер-М»
усі новини
ВІДЕО
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: КМУ Шмигаль відповів, чи має уряд прогноз, коли в Україні стабілізується ситуація зі світлом
29 листопада, 15:41
У Кирму вибухи. Фото: телеграм-канал В окупованому Криму чути вибухи: видно стовп диму
29 листопада, 12:15
Понад сотня людей беруть участь у ліквідації пожежі на нафтобазі під Ростовом у Росії. Фото: ASTRA Пожежу на нафтобазі під Ростовом гасять понад 100 осіб
29 листопада, 10:55
Знищений радіолокаційний комплекс «Зоопарк». Фото: кадр із відео ГУР дронами спалило дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян «Зоопарк»: кадри
29 листопада, 09:26
У Ростовській області РФ дрони атакували нафтобазу, після чого там почалася сильна пожежа. Фото: ASTRA Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області: почалася сильна пожежа
29 листопада, 07:09
Ілюстративне фото У Краматорську газовики замінили ділянку пошкодженого газопроводу: без палива могли залишитися 4 тисячі абонентів
28 листопада, 16:36

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір