Шмигаль відповів, чи має уряд прогноз, коли в Україні стабілізується ситуація зі світлом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: КМУ

28 листопада Росія завдала ракетно-дронового удару по українській енергетичній інфраструктурі. Про це на засіданні Кабінету міністрів України повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За його словами, внаслідок пошкоджень обладнання на підстанціях «Укренерго» виникли обмеження щодо видачі потужності, що створило дефіцит генерації.



«Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована. Важливо, що система зберегла та зберігає цілісність. Аварійні відключення споживачів були скасовані у всіх регіонах. Однак зараз вимушено використовуються графіки відключень. Щодо того, коли ситуація стабілізується, то зробити точний прогноз зараз неможливо», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, чому ППО під час вчорашньої масованої атаки збила не всі ракети й скільки є влучань.