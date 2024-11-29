Російські окупанти незадоволені боєприпасами, які передала КНДР — Волошин

Російські війська скаржаться на боєприпаси, які армії РФ передала КНДР. Фото: скріншот

Військовослужбовці РФ скаржаться на якість боєприпасів, які їм надала Північна Корея. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» ЗСУ Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.



За його словами, російські солдати незадоволені озброєнням з КНДР.



«У нас є інформація, що російські військовослужбовці виявляють скарги на складності в застосуванні боєприпасів, що постачаються Північною Кореєю. Тобто вони летять не туди, куди потрібно, і те, що вони (росіяни) не можуть з ними добре поводитися. Складнощі в застосуванні боєприпасів є», — сказав спікер.



Раніше ми писали, що понад 100 артилерійських систем та 100 балістичних ракет малої дальності KN-23/24 перемістили з КНДР до Росії.