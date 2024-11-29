Замість зниження віку мобілізації Міноборони розробляє іншу пропозицію для молодих людей — ЗМІ

У Генштабі ЗСУ не обговорюється можливість зниження віку для осіб, які підлягають мобілізації. Про це пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на джерело у Генштабі ЗСУ.



«Це питання не обговорюється, жодна ініціатива від Генштабу з цього приводу не виникала», — сказало джерело, говорячи про можливість зниження призовного віку до 18-25 років.



Водночас джерело підкреслило, що наразі триває підготовка пропозицій для короткострокових мотиваційних контрактів для служби у бойових бригадах із чоловіками віком від 18 років.



За словами джерела, контракт передбачає соціальний пакет, що мотивує крім виплат.



«Ми розробили пропозиції, щодо них працює міністерство оборони», — додав він.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що в Україні не готуються до зниження мобілізаційного віку.



Україна обговорює зі США мобілізацію, а також мобілізаційний вік. Спікер міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що питання про зниження віку мобілізації до 18 років під час обговорення цієї теми ніколи не ставало точкою розбіжності чи напруження.