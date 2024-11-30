Грузія протестує: Другу ніч поспіль поліція розганяє силою учасників акції

Акція протесту у Тбілісі у ніч проти 30 листопада. Фото: Відлуння Кавказу

У Грузії другий день поспіль відбуваються масові акції протесту, до демонстрантів знову застосували силу. Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання 107 людей під час розгону акції протесту минулої ночі.



Як повідомляє портал «Новини Грузії», всього за дві доби у Тбілісі було затримано близько 150 учасників протесту, ще до 10 осіб — у Батумі. Однак, це не остаточна цифра, затриманих може виявитися більше.



У МВС Грузії пояснили застосування сили тим, що «акція вийшла за межі мирних зборів і набула протиправного характеру». Стверджується, що від рук протестувальників постраждали 10 правоохоронців.



Поліція використала проти демонстрантів спецзасоби, зокрема водомети. До цього протестувальники та поліцейські кидали один в одного пляшки, каміння та інші предмети.



Антиурядовий мітинг у центрі Тбілісі утворився в ніч на 29 листопада після того, як влада оголосила про відмову від євроінтеграційного курсу Грузії до 2028 року. Мітингувальники вважають рішення антиконституційним. До цього, починаючи з кінця жовтня, у Тбілісі люди виходили на акції протесту також з вимогою провести перевибори до парламенту. Опозиція стверджує, що результати парламентських виборів сфальсифіковані. Керівну партію «Грузинська мрія» звинувачують у тісних контактах із Кремлем.