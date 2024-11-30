Російська армія била по домівках жителів Курахово, Торецька, Сіверська та інших міст — зведення

За добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Донецькій обласній військовій адміністрації розповіли про оперативну ситуацію станом на ранок 30 листопада.



Пошкоджено будинки в Кураховому. В Успенівці 1 будинок зруйновано та 7 пошкоджено. У Веселому Гаю 1 будинок зруйновано. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено будинок та 2 адмінбудівлі.



У Зарічному Лиманській громаді загинула людина, пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, 2 виробничі приміщення та лінія електропередач.



У Сіверську пошкоджено двоповерхівку. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків та 2 багатоповерхівки. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено будинок.



З лінії фронту за добу евакуйовано 691 людину, зокрема 92 дитини.

Російські війська окупували низку населених пунктів у Донецькій області. Як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, захоплені села Жовте, Пустинка та Роздольне.