Три удари по тому ж самому місці: подробиці обстрілу Мирнограда

Наслідки обстрілу Мирнограда 30 листопада. Фото: прокуратура Донецької області

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілу Мирнограда вранці 30 листопада. Правоохоронці кваліфікують удар по мирних як воєнний злочин (ч. 2 ст. 438 КК України).



Від влучення снаряда на городі біля домоволодіння загинула 65-річна жінка.



За годину під прицілом військ РФ знову опинився приватний сектор населеного пункту. Двоє місцевих мешканок віком 35 та 37 років дістали поранення. Через деякий час окупант завдав ще одного удару. Внаслідок атаки загинула 56-річна жінка, а 51-річного чоловіка травмованано.



Пошкоджено приватний будинок, автомобіль та магазин.

За добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини.