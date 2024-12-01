За день у Бєлгородській області окупанти втратили одразу три ФАБ-250

У російській Бєлгородській області за один день впали одразу три ФАБ-250. Внаслідок цього владі довелося евакуювати 100 осіб. Про це повідомляє видання ASTRA.



«Через падіння 250-кілограмової авіабомби у селі Бєлгородській області евакуювали 100 людей. Ще 2 ФАБ впали цього ж дня в регіоні, ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, перша ФАБ-250 упала з російського літака у селі Козацьке Яковлівського міського округу 26 листопада. Бомба не вибухнула, ніхто не постраждав.



Ще одну авіабомбу знайшли цього ж дня за кілька кілометрів від села Нікольське Бєлгородського району. Ще одну ФАБ 26 листопада впустили у хуторі Бистрий.



Зазначимо, що відомо про щонайменше 159 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік.

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