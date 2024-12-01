За тиждень росіяни запустили по Україні 500 авіабомб і 660 БПЛА — Зеленський

Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС

Російська Федерація за минулий тиждень запустила проти України сотні авіаційних бомб, «Шахедів» та ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Усього протягом тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів і близько 120 ракет різних типів», — зазначив він.



За словами Зеленського, жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.



«Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що сили та засоби протиповітряної оборони збили 32 російські безпілотники 1 грудня.