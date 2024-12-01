Росіяни вдарили по Києву: уламки безпілотника пошкодили дім

Російські війська в ніч проти 1 грудня запустили по українській столиці ударні дрони-камікадзе. Уламки одного з БПЛА впали в одному з районів. Про це повідомили у пресслужбі у Київській міській військовій адміністрації.



«Сьогодні вночі збройні сили Росії вкотре атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БПЛА, які загрожували столиці», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі столиці. Пошкоджено 6 автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибито вікна.



Раніше ми писали, що Російська Федерація 1 грудня запустила по Україні 78 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 32 російські безпілотники.