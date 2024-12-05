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Україна готується до переговорів щодо завершення війни — WSJ

05 грудня 2024, 09:06

Україна готується до переговорів щодо завершення війни — WSJ

Сьогодні у Вашингтоні українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком провела переговори із представниками команди обраного президента США Дональда Трампа. Про це 5 грудня повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що у зустрічі брали участь майбутній радник президента з національної безпеки Майк Уолтц та представлений Трампом на місце спецпредставника з війни Росії в Україні Кіт Келлог.

Деталі можливих переговорів з Росією не наводяться. Україна шукає підтримки у майбутньої команди Трампа в боротьбі з агресією РФ, що триває, зазначає видання.

WSJ пише, що Єрмак також бачився зі Сьюзі Вайлз, яка буде головою адміністрації Білого дому при Трампі.

На зустрічах у Вашингтоні йшлося про досягнення стійкого миру, оскільки «нестабільний, тимчасовий мир не є інтересами США чи України», зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що пропозиції трьох ключових радників, у тому числі спеціального представника Дональда Трампа по Росії та України, генерал-лейтенанта армії у відставці Кіта Келлога, мають спільні елементи, зокрема, зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО.

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