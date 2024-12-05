Рамзан Кадиров звинуватив російських чиновників «у втраті» України

Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: ASTRA

Глава Чечні Рамзан Кадиров виступив із різкою критикою ключових керівників силового блоку глави РФ Володимира Путіна, звинувативши російських чиновників у «руйнуванні відносин» з Україною та Грузією. Про це пишуть росЗМІ у четвер, 5 грудня.

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, який перебуває на посаді з 2012 року, і голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, який очолює відомство з 2011 року, «займають не свої місця», заявив Кадиров у четвер. За його словами, люди, що знаходяться наверху, в МВС і СК РФ, не виконують «якісно» завдань, поставлених президентом.

Зокрема, приводом для критики з боку Кадирова стало посилення політики щодо мігрантів, яке почалося після теракту в «Крокусі» і, за офіційними даними, призвело до виїзду з Росії близько 2 мільйонів вихідців із країн колишнього СРСР.

«Чому ми втратили Україну, Грузію? Чому натягнуті стосунки з іншими державами? Бо люди не знають, що діється у державі. Вони не виїжджають у регіони та не спілкуються з людьми. Сидячи в кріслах, не дивляться, що діється за вікном», — заявив голова Чечні.

Раніше повідомлялося, що Рамзан Кадиров підтвердив атаку українського дрона на казарму у Грозному 4 грудня. Після удару він провів зустріч із українськими військовополоненими — показово спілкувався із полоненими захисниками України на камери. На «пряму лінію» з військовополоненими до Грозного він приїхав на трофейній броньованій машині Bradley.