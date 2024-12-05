На Донеччині 11 українців, які потрапили в полон, отримали по 15 років в'язниці за держзраду

На Донеччині суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени цього року українські захисники взяли бойовиків у полон.



Усі служили у складі окупаційних угруповань РФ і штурмували позиції ЗСУ на Бахмутському, Торецькому та Сватівському напрямах.



Усі засуджені мешкали на тимчасово захоплених частинах території на сході та півдні України.



Один із військових перед тим як здатися 4 дні чекав на евакуацію з відірваною ногою — його покинули товариші по службі.



Ще один — колишній військовий, який 2014 року перейшов на бік РФ. Тоді його зарахували до лав артилерійської бригади «Кальміус», у складі якої брав участь у бойових діях проти сил АТО.



«Після початку повномасштабної війни зрадника підвищили до командира відділення 1466 мотострілецького полку збройних сил РФ і відправили атакувати селище Верхньокам'янське на Сіверському напрямку. Там його "кар'єра" завершилася», — повідомили у СБУ.



Ще один зрадник обіймав посаду командира відділення у 12-му танковому полку країни-агресора. Під час боїв у районі Сватового він отримав наказ утримувати позиції у лісовому масиві поблизу райцентру. Там його підрозділ було знищено українськими військовими, а він як єдиний уцілілий потрапив у полон.



«Інші бойовики воювали на посадах стрільців та операторів-навідників бойових машин піхоти та бронетранспортерів у лавах мотострілецьких бригад окупантів. Вони брали участь у «м'ясних» штурмах позицій ЗСУ у районах Берестового та Лисичанська, а також обстрілювали позиції Сил оборони під Соледаром», — зазначили в СБУ.



Суд визнав усіх винними у державній зраді та колабораційній діяльності. За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив зловмисникам 15 років ув'язнення.