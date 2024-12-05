«Ситуація складна»: у Миколаївській ОВА розповіли про наступ росіян на Херсон

Нещодавно в мережі активно почала поширюватися інформація про можливий наступ російських окупантів. Одним з потенційних напрямків вважається Херсон. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму відеозверненні заявив, що Сили оборони готові до цього наступу.



«І щодо інформації про штурм росіянами правого берегу Дніпра. Ми давно володіли цією інформацією та готувалися. Військові теж усі розуміють. Реагуватимемо відповідно до ситуації», — зазначив він.



За словами Кіма, ситуація складна, але контрольована.



Раніше ми писали, що російські окупанти планують найближчим часом розпочати наступ на Херсон. Є інформація, що солдати РФ звозять до районів, що розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ та готують війська.