Путін змінив главу Курської області РФ, де продовжуються бої

Олександр Хінштейн. Фото: Коммерсант

Російський президент Володимир Путін призначив голову комітету Держдуми з інформаційної політики Олександра Хінштейна виконувачем обов'язків губернатора Курської області.



Водночас Путін ухвалив відставку губернатора Курської області Олексія Смирнова за власним бажанням.



«В Курській області потрібне кризове управління, а в міру звільнення території там потрібно буде багато зробити для її відновлення», — сказав Путін на зустрічі з Хінштейном.



Путін вважає, що Хінштейну допоможе досвід роботи в Росгвардії.



The Insider зазначає, що напередодні анонсувалась «пряма лінія» з губернатором Олексієм Смирновим. Вона мала відбутися 11 грудня, тож для Смирнова відставка стала несподіванкою, припускає видання.



Олексій Смирнов очолював Курську область із травня 2024 року. На період його керівництва припала атака ЗСУ на Курську область. Сили оборони України зайшли на територію області 6 серпня.



Олександр Хінштейн — колишній журналіст. З 2003 року — депутат Держдуми, перебуває в путінській партії «Единая Россия». Працював радником директора Росгвардії з 2016 до 2018 року.



Раніше повідомлялося, що голови прикордонних Коренівського та Суджанського районів позбулися постів після того, як місцеві жителі почали масово скаржитися на відсутність допомоги в евакуації на подальшому розселенні.