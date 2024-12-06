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ППО України збила 32 із 53 російських ударних БПЛА вночі

06 грудня 2024, 07:33

ППО України збила 32 із 53 російських ударних БПЛА вночі

ППО України збила 32 із 53 БПЛА РФ. Фото: ПС ЗСУ ППО України збила 32 із 53 БПЛА РФ. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 6 грудня 2024 року Росія атакувала Україну 53 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це йдеться у звіті командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Станом на 07.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 російські БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях», — уточнили у ПС ЗСУ.

За інформацією Повітряних Сил, 16 безпілотників локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, протиповітряна оборона України збила 30 дронів.

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