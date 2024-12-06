Втрати армії РФ за добу: 1660 солдатів і 20 артсистем

Український танк стріляє по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1660 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Також українські воїни знешкодили вісім танків, 46 бойових броньованих машин та 20 артилерійських систем.



Крім того, ЗСУ збили 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 56 автомобілів окупантів.

Нагадаємо, Українські військовослужбовці звільнили село Новий Комар на Времівському напрямку, витіснивши звідти російських окупантів.