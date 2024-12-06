Радник Байдена з нацбезпеки пообіцяв Україні «лавину зброї» — ЗМІ

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван пообіцяв, що до середини січня США відправлять в Україну величезну кількість снарядів, ракет та бронетехніки. Про це він сказав під час зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у четвер, 5 грудня, повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що під час зустрічі, яка тривала понад годину, Салліван пообіцяв передати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячи ракет та сотні броньованих автомобілів. США також допоможуть Україні з підготовкою мобілізованих, яка здійснюватиметься за кордоном.

Крім того, Салліван нагадав про практично реалізоване рішення щодо надання Україні кредиту на 20 мільярдів доларів під гарантії заморожених російських активів.

Також анонсувалась низка нових санкцій проти Росії, які будуть введені найближчими тижнями. Усі вони мають на меті ускладнити здатність РФ підтримувати її військові зусилля та посилити позицію України за столом переговорів.