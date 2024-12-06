Сили оборони України зняли фільм про операцію в Курській області

Сили оборони зняли фільм про операцію в Курській області. Фото: кадр із відео

Сили оборони України продемонстрували документальний фільм про операцію у Курській області РФ. Відео опублікував Генштаб ЗСУ.







«Чотири місяці тому Сили оборони України почали операцію в Курській області Росії. Сьогодні — безпосередні учасники подій розповідають, як планувалася та втілювалася ця унікальна операція», – підписали відео у Силах оборони України.



Зазначається, що з документального фільму буде можливість дізнатися про підготовку командирів, розробку стратегії наступу, штурми й трофеї.

Бойові дії на території Курської області РФ. Фото: кадр із відео

«І побачите унікальні кадри з перших днів безпрецедентної операції Сил оборони України. Що забезпечило наш успіх», — додали у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Авіація країни-агресора завдає ударів керованими авіаційними бомбами на території Росії.