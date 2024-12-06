Путін прибув до Мінська на зустріч із Лукашенко: повідомляють, що у президента Білорусі з'явилася «ядерна кнопка»

Володимир Путін. Фото: Вікіпедія

Очільник Кремля Володимир Путін у п'ятницю, 6 грудня, прибув до Мінська. Про це свідчать дані моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

За даними групи, борт Путіна Іл-96-300ПУ здійснив посадку в Національному аеропорту Мінськ о 13:42 за місцевим часом. Його літак супроводжували два винищувачі.

Зазначається, що літак вилетів із аеропорту Внуково о 12:37 за місцевим часом. Номер рейсу — RSD509. Разом із ним летів і борт-двійник під реєстраційним номером RA-96022.

Крім того, до Мінська вже прибули секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, голова Ради Федерації Федерального зібрання РФ Валентина Матвієнко, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков та помічник голови Кремля Микола Патрушев.

Зазначається, що через них у центрі Мінська перекрили рух усіх видів транспорту.

Метою візиту заявлено участь у так званій Вищій державній Раді Союзної держави та окрема зустріч із Лукашенком.

Минулого разу Путін прилітав до Білорусі 23 травня. Тоді він зустрівся з Олександром Лукашенком у його резиденції на Мінському морі.

Водночас державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що у Лукашенка «є своя “ядерна валізка” та “червона кнопка”», пише канал «Дзеркало: Новини».