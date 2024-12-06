Росія та Білорусь підписали договір про захист територіальної цілісності РФ

Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото: Вікіпедія

Договір про гарантії безпеки в рамках Союзної держави, який у п'ятницю підписали Володимир Путін та Олександр Лукашенко, запроваджує зобов'язання щодо захисту цілісності та недоторканності території Союзної держави. Про це Путін заявив перед підписанням документа на засіданні Вищої державної ради Союзної держави, що проходить у Мінську. Лукашенко підтвердив слова Путіна, пише видання «Агентство. Новини».

«Сьогодні ми підпишемо міждержавний договір щодо гарантій безпеки в рамках Союзної держави. Він визначає взаємні союзницькі зобов'язання щодо забезпечення оборони, захист суверенітету, незалежності та конституційного ладу Росії та Білорусії, цілісності та недоторканності території та зовнішнього кордону Союзної держави, причому із залученням усіх наявних сил та коштів. Йдеться, зокрема, і про російську тактичну ядерну зброю, розташовану, за пропозицією президента Білорусії, на території Республіки Білорусь», — сказав Путін.

Документ прокоментував Олександр Лукашенко. За його словами, договір дозволить не допустити порушення територіальної цілісності Білорусі та Росії, повідомляє «Белта».

Текст проекту договору наразі не опубліковано.

У липні Путін і Кім Чен Ін підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Пункт 1 цього договору передбачає, що «сторони на постійній основі підтримують та розвивають... відносини всеосяжного стратегічного партнерства, що базуються на засадах взаємної поваги державного суверенітету та територіальної недоторканності...». Пункт 4 передбачав допомогу партнера у разі збройного нападу.

Щодо визначення атаки ймовірного противника «Орєшіиком» це залишатиметься за керівництвом Білорусії, відзначив Путін

«Чим менша дальність, тим більша потужність бойової поразки», — сказав він.

«Орєшник» надходитиме на озброєння в РВСН ЗС РФ і Білорусію паралельно, заявив Путін.