Головне за день: ЗСУ отримали нову ракету «Пекло». Росіяни вдарили по Запоріжжю та Кривому Розі

Політика



Договір про гарантії безпеки в рамках Союзної держави, який у п'ятницю підписали Володимир Путін та Олександр Лукашенко, запроваджує зобов'язання щодо захисту цілісності та недоторканності території Союзної держави.



В інтерв'ю Такеру Карлсону міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив , що Росія застосує будь-які засоби, щоб уникнути поразки.



Також він заявив, що Росія не почала б нападати на Україну, якби не події Революції Гідності у 2014 році. Він додав, що Україна втратила свої території, тому що в країні відбулися події, які у Кремлі називають «державним переворотом».



Суспільство



На окупованій частині Донецької області затримали так званого «мера» міста Ясинувата Дмитра Шевченка. Його підозрюють у отриманні хабара на суму близько 10 мільйонів рублів.



У Слов'янську таки встановили новорічну ялинку на залізничному вокзалі. Раніше в ЗМІ північного регіону Донбасу з'явилася інформація про те, що в населених пунктах, близьких до зони бойових дій, не встановлюватиму новорічні ялинки.



У підконтрольній Україні частині Донецької області лишається близько 318 тисяч людей.



Бойові дії



Армія РФ атакувала Запоріжжя та область увечері 6 грудня. Щонайменше 9 людей загинули, 19 — поранені внаслідок обстрілів. У Кривому Розі російські війська вдарили по адміністративній будівлі, відомо про двох загиблих та 16 постраждалих.



Три безпілотники вдарили по будівлі штабу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ у місті Богучар Воронезькій області. Про втрати і збитки поки що точних даних немає. Ще один дрон впав на дах чотириповерхової казарми, особовий склад окупантів не постраждав.



Першу партію нових українських ракет-дронів «Пекло» передали Силам оборони. За словами президента Володимира Зеленського, зброя вже має підтверджене бойове застосування.



Війська Росії окупували селища Новопустинка та Старі Терни, села Іллінка та Новодмитрівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



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