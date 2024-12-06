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Видання «Мейдан ТБ» в Азербайджані заявило про затримання своїх журналістів

06 грудня 2024, 23:15

Видання «Мейдан ТБ» в Азербайджані заявило про затримання своїх журналістів

Азербайджанське видання «Мейдан ТБ» заявило про тиск силових структур та незаконні затримання своїх журналістів. У Бакинському міському управлінні поліції 6 грудня опинилися 6 кореспондентів.

У будинках деяких із них пройшли обшуки. Особисте обладнання та речі, що їм належали, були відібрані, заявили в редакції.

«В інформації, поширеній МВС, також йдеться, що журналіста Раміна Джабрайлзаде (Деко) було затримано поліцією на підставі отриманої інформації у зв'язку з незаконним ввезенням до країни іноземної валюти. У рамках розслідування було затримано кількох людей. Слід зазначити, що Рамін Деко працює репортером як незалежний журналіст», — наголосило видання.

Керівництво «Мейдан ТБ» заявляє, що затримання та допит журналістів незаконні та відкидає всі висунуті звинувачення.

«З моменту початку нашої діяльності наших журналістів заарештовували, вони та їхні сім'ї зазнавали переслідувань, зазнавали різного тиску та загроз. Журналістам, які співпрацювали з нами, незаконно забороняли виїзд з країни. Наш сайт офіційно заблоковано на території Азербайджану з 2017 року. Акаунти каналу в соціальних мережах неодноразово зазнавали кібератак, а інформація та матеріали були видалені», — повідомили у редакції.

Редакція видання описує свою мету як створення незалежного та альтернативного ЗМІ.

«Тиск та звинувачення, висунуті проти нас від дня нашого створення, необґрунтовані, і ми ще раз наголошуємо, що продовжимо нашу журналістську діяльність», — зробили висновок у редакції.

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