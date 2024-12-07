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Зустріч Зеленського, Трампа та Макрона відбулася у Парижі

07 грудня 2024, 20:19

Зустріч Зеленського, Трампа та Макрона відбулася у Парижі

Трамп, Макрон та Зеленський у Парижі. Фото: пресслужба президента України Трамп, Макрон та Зеленський у Парижі. Фото: пресслужба президента України

Зустріч президентів України Володимира Зеленського, Франції Емманюеля Макрона та новообраного президента США Дональда Трампа відбулася увечері 7 грудня у Парижі.

Зустріч трьох лідерів у Єлисейському палаці тривала близько 30 хвилин без підсумкової заяви, повідомляє BFMTV.

Зеленський назвав зустріч «хорошою та продуктивною».

За його словами, Трамп, «як і завжди, налаштований рішуче».

«Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою і справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якомога швидше і справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!» — додав президент України.

Зеленський і Трамп прибули до Парижа на відкриття Собору Паризької Богоматері, який реконструювали через п'ять років після пожежі. Це їхня перша зустріч після обрання Дональда Трампа. Очікується, що в церемонії відкриття собору візьмуть участь 40 глав держав.

Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 18:30 за Києвом, після чого розпочалася тристороння зустріч із Трампом і Макроном. Трамп прибув до Парижа ще вранці й одразу вирушив до Єлисейського палацу, де поговорив із Макроном.

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