Зустріч Зеленського, Трампа та Макрона відбулася у Парижі

Трамп, Макрон та Зеленський у Парижі. Фото: пресслужба президента України

Зустріч президентів України Володимира Зеленського, Франції Емманюеля Макрона та новообраного президента США Дональда Трампа відбулася увечері 7 грудня у Парижі.



Зустріч трьох лідерів у Єлисейському палаці тривала близько 30 хвилин без підсумкової заяви, повідомляє BFMTV.



Зеленський назвав зустріч «хорошою та продуктивною».



За його словами, Трамп, «як і завжди, налаштований рішуче».



«Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою і справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якомога швидше і справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!» — додав президент України.

Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом та Президентом Макроном.



Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішуче. Дякую за це.



Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі у Парижі.



Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливості… pic.twitter.com/G9TIffjKBC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024

Зеленський і Трамп прибули до Парижа на відкриття Собору Паризької Богоматері, який реконструювали через п'ять років після пожежі. Це їхня перша зустріч після обрання Дональда Трампа. Очікується, що в церемонії відкриття собору візьмуть участь 40 глав держав.



Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 18:30 за Києвом, після чого розпочалася тристороння зустріч із Трампом і Макроном. Трамп прибув до Парижа ще вранці й одразу вирушив до Єлисейського палацу, де поговорив із Макроном.