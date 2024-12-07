Головне за день: Рейди на Луганщині. «Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт

Політика



Зустріч президентів України Володимира Зеленського, Франції Емманюеля Макрона та новообраного президента США Дональда Трампа відбулася увечері 7 грудня у Парижі. Зеленський назвав зустріч «хорошою та продуктивною».



Транзит влади в США знову порушує питання можливості переговорів щодо встановлення миру в Європі. Обраний президент Америки Дональд Трамп багато разів обіцяв зупинити російську агресію проти України та війну на Близькому Сході. У разі України він навіть обіцяв це зробити за 24 години. Втім, жодного чіткого плану команда Трампа ще опублікувала і про його зміст можна судити лише за заявами людей, близьких до команди обраного президента, що саме не є дуже надійним джерелом.



Друга партія F-16 для України від Данії вже є в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.



Суспільство



В окупованому Айдарі Луганської області російські силовики та бойовики проводять рейди. Все ще перекриті три виїзди із населеного пункту. Щоб виїхати чи в'їхати до Айдару, необхідно пройти перевірку окупантів.



На окупованій території Донецької області російські силовики близько року тому затримали кількох «чиновників ДНР», які за версією ФСБ та Слідкому РФ мародерили під час бойових дій.



Бойові дії



По Котліно окупанти вдарили дронами — поранено двох мирних жителів. У Покровську російський дрон атакував багатоквартирний будинок, а внаслідок артилерійського удару пошкоджено газову трубу. У селищі Шевченко руйнування зазнав приватний будинок. Росармія продовжує обстрілювати Нікопольщину - пошкоджено 2 промислові підприємства.



Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжі ввечері 6 грудня зросла до 24 осіб, серед них троє дітей. Загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.



Військово-морські сили ЗСУ завдали ударів дронами по газових платформах біля окупованого Криму. Було знищено системи спостереження на платформах, повідомили у ВМС.



Російські війська просунулися в районі п'яти населених пунктів Донецької області. Як повідомляє аналітичний проект DeepState, окупанти мають успіхи в районі Новотроїцького, Шевченка, Далекого, Новооленівки та в Торецьку.



Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує , що війна в Україні триватиме у 2025 році. Параметри узгодженого припинення вогню, включаючи гарантії безпеки для України та території, що знаходяться під контролем Росії, залишаються невизначеними, додало агентство.